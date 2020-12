RIVM: 229 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân, minder dan een dag eerder

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uren 229 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat meldt het RIVM. Het zijn er minder dan op tweede kerstdag, toen er 299 gevallen werden gemeld. Het dagelijkse aantal meldingen kan flink schommelen, het gemiddelde over de afgelopen week zegt meer: dat is 256.

Het dagelijkse aantal besmettingen in de afgelopen drie weken (als de grafiek niet goed te zien is, klik dan hier):