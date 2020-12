Cultuurmaker Wytse Dijkstra: "Het belang van cultuur is dit jaar echt duidelijk geworden"

Vier jonge opiniemakers praatten in het radioprogramma Buro de Vries over het afgelopen jaar. Dat deden ze vorig jaar ook en toen keken vooruit naar 2020. Nu dit jaar bijna voorbij is, is het interessant om na te gaan wat er van hun verwachtingen is uitgekomen. Weinig, zo blijkt, maar niemand had ook kunnen bedenken dat wij in een wereldwijde crisis zouden terechtkomen.

De van oorsprong uit Fryslân afkomstige Fardau Procee is actief bij de PvdA Zuid-Holland en werkt op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Zij sprak vorig jaar haar zorgen uit over het kabinet. Het zou haar niet verbazen als het zou vallen. "En nu, zelfs met een vernietigend rapport over de kindertoeslagenaffaire, zit het kabinet nog steeds." Ook Tieneke Clevering, waterschapsbestuurder, heeft zich daarover verbaasd. "Er zijn wel kabinetten om minder afgetreden, maar nu zitten we in een crisis en gaat het landsbelang voor." "Te zot voor woorden, maar het is niet anders", vult Wytse Dijkstra aan. En Eke Folkerts, bestuurslid van Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), heeft zich vooral verbaasd over het feit dat zoiets in Nederland kan gebeuren.

De rol van Rutte

Over de rol van Rutte als leider van een land in crisis zijn de forumleden wel tevreden. "Natuurlijk worden er fouten gemaakt en als straks de crisis achter de rug is, dan zeggen we misschien ook wel dat dit of dat anders had gemoeten, maar dat weet je pas achteraf. Ik vind wel dat hij zijn taak als minister-president goed oppakt", zegt Dijkstra. Deze crisis laat ook zien dat de democratie goed werkt, vindt Folkerts. "Als er besluiten worden genomen die slecht uitpakken, dan corrigeert de maatschappij ze en dat is goed." Ze doelt daarmee op de aankondiging dat de essentiële winkels dicht moesten en dat er toen toch winkels opengingen die daar niet bij hoorden. "Dan duurt het twee dagen en dan is dat gecorrigeerd."

Wytse Dijkstra werkt in de culturele sector. Hij is zelf muzikant, werkt voor festival Welcome to the Village en is programmeur van poppodium Asteriks. Hij zag al zijn werk van de ene op de andere dag wegvallen. "De agenda was ineens leeg en dat geldt voor onze hele sector. Wij zijn met de horeca het meest getroffen door deze pandemie." Hij kijkt met enigszins jaloerse ogen naar Duitsland waar miljarden euro's zijn vrijgemaakt voor de sector.

Verbinding en contact

Dat corona ook heeft laten zien dat cultuur misschien wel veel belangrijker is dan wij ons realiseerden, is positief. Dijkstra: "Dat besef is nu wel duidelijk. Cultuur is meer dan een avondje ontspanning, het zorgt voor verbinding en écht contact. Daar kunnen wij als mensen niet zonder. Je ziet nu dat social media die functie een beetje heeft overgenomen: dat is een uitlaatklep geworden. En dat zorgt voor verharding."

Alle vier forumleden hopen dat met de komst van het coronavaccin de wereld langzamerhand weer normaal wordt.