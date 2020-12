Muurschilderingen als ansichtkaarten door de provincie: "Hoop bieden"

Het zijn voor veel mensen lastige tijden, weten de organisatie Writer's Block en de provincie Fryslân. Writer's Block is een samenwerkingsverband van kunstenaars en maakte eerder de muurschildering op het gebouw van de Leeuwarder Courant met de tekst We'll meet again.

"We proberen hoop te bieden in deze tijd", legt Serge Hollander van Writer's Block uit. "Met name in de kerstperiode, als er iemand misschien ontbreekt aan tafel, dan is er iets nodig."