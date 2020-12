Statenlid van afgesplitste fractie nu op landelijke lijst FvD: "Begrip voor Baudet"

Een maand geleden kwam Forum voor Democratie in opspraak na racistische, antisemitische en homofobe berichten van het bestuur van de jongerenafdeling. De voorzitter van die jongerenafdeling, Freek Jansen, stond op plek zeven van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Tal van Forum-politici verlieten daarom de partij, waaronder politici die op de kandidatenlijst stonden en de Friese Statenfractie. Na de leegloop moest de partij daarom een nieuwe lijst maken. Op die nieuwe lijst staat Jansen opnieuw op zeven.

Statenlid Jousma op 21

De partij heeft Erwin Jousma op die nieuwe lijst op 21 gezet. Hij maakt onderdeel uit van de Friese Statenfractie van wat eerder Forum voor Democratie. De fractie heeft zich afgesplitst van de landelijke partij, maar Jousma staat nu dus wel op de Tweede Kamerlijst.

Jousma zegt dat hij baalt van de onrust binnen de partij de laatste periode. "Maar toen ik na de storm voor mezelf alles goed op een rijtje zette, had ik begrip voor de manier waarop Baudet heeft gereageerd", zegt hij in een verklaring. "Ik vond het zelfs bewonderenswaardig dat hij in eerste instantie een stap terugzette." Later schreef destijds FvD-senator en -kandidaat Nicki Pouw-Verweij een brief over een etentje, waar de toenmalige FvD-kandidaten schrokken van uitspraken van Baudet. Jousma: "Die brief riep eerder vragen bij mij op dan dat het me duidelijkheid gaf. Kortom, tumult waar ik inhoudelijk niets mee kon."

Dat de Friese Statenfractie zich heeft afgesplitst van de landelijke partijj, verandert voor Jousma niets. Hij blijft bij de Statenfractie: "Niet in de minste plaats voor de kiezer, die mij een plek in de Fryske Steaten heeft gegund op basis van de FvD-standpunten, maar ook ten aanzien van alle andere (actieve) leden overal in het land - zij die zich allen thuis voelen bij de partij en het partijprogramma - waarmee ik me samen wil blijven inzetten."

Koopmans bij Forum vanwege stikstof

Een plek onder Jousma staat Nynke Koopmans. Zij was eerder Statenlid voor de VVD en gemeenteraadslid in Tytsjerksteradiel. Vorig jaar stapte ze uit de VVD en richtte ze de Partij voor de Boeren op. "Ik ben bij de VVD vertrokken vanwege het landbouwbeleid", zegt ze. "Daarna ben ik in contact gekomen met Forum voor Democratie, die wat mij betreft een heel helder standpunt daarover hebben." De commotie binnen de partij heeft Koopmans niet tegengehouden: "Laat duidelijk zijn: niemand wil betrokken zijn bij de dingen die naar buiten kwamen. Maar als ik het gevoel had gehad dat er iets waar zou zijn van die verhalen, dan had ik nu niet op de lijst gestaan."

Op plek 40 staat Johan Talsma. Hij is fractievoorzitter van de Eerste Lokale Partij Noardeast-Fryslân. Bij de herindelingsverkiezingen van twee jaar geleden pakte zijn partij een zetel. Oud-Holwerder Theo Hiddema, die drie en een half jaar voor Forum in de Tweede Kamer zat, is nu lijstduwer op plek 50.

Het gaat om een conceptlijst. De leden besluiten op 9 januari over de definitieve lijst.