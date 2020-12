Statenlid en raadsleden Tytsjerksteradiel en Noardeast op nieuwe lijst Forum

Een maand geleden kwam Forum voor Democratie in opspraak na racistische, antisemitische en homofobe berichten van het bestuur van de jongerenafdeling. De voorzitter van die jongerenafdeling, Freek Jansen, stond op plek zeven van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Tal van Forum-politici verlieten daarom de partij, waaronder politici die op de kandidatenlijst stonden en de Friese Statenfractie. Na de leegloop moest de partij daarom een nieuwe lijst maken. Op die nieuwe lijst staat Jansen opnieuw op zeven.

Jousma, Koopmans en Talsma

De partij heeft Erwin Jousma op die nieuwe lijst op 21 gezet. Hij maakt onderdeel uit van de Friese Statenfractie van wat eerder Forum voor Democratie. De fractie heeft zich afgesplitst van de landelijke partij, maar Jousma staat nu dus wel op de Tweede Kamerlijst.

Een plek onder Jousma staat Nynke Koopmans. Zij was eerder Statenlid voor de VVD en gemeenteraadslid in Tytsjerksteradiel. Vorig jaar stapte ze uit de VVD en richtte ze de Partij voor de Boeren op.

Op plek 40 staat Johan Talsma. Hij is fractievoorzitter van de Eerste Lokale Partij Noardeast-Fryslân. Bij de herindelingsverkiezingen van twee jaar geleden pakte zijn partij een zetel. Oud-Holwerder Theo Hiddema, die drie en een half jaar voor Forum in de Tweede Kamer zat, is nu lijstduwer op plek 50.

Het gaat om een conceptlijst. De leden besluiten op 9 januari over de definitieve lijst.