Friese oceaanroeisters gaan nog steeds goed, maar zijn nog niet op de helft

De vrouwen, met Iris Noordzij uit Raerd, Melissa Vooren uit Goingarijp, Renate de Backere uit Pengjum en de Zeeuwse Marieke le Duc, lijken het nog niet heel lastig te hebben, al hebben ze tijdens de kerst wel een momentje rust gepakt.

De Atlantic Dutchesses hopen als eerste Nederlandse vrouwenteam aan te komen op Antigua en eventueel een wereldrecord te roeien. Of dat lukt is de vraag, want ze moeten nog een heel eind. Ze zijn nog niet op de helft. De verwachting is dat ze eind januari aankomen op Antigua.