PODCAST Boekekast #8: 'It suske fan', een verhaal van Thys Wadman

Thys Wadman

Thys Wadman (1956) is schrijver, is net als onderwijzer met pensioen gegaan en muzikant. Het verhaal is een liefdesverhaal tussen een jongen en een meisje, ze lijkt op een model. "Ik had het geschreven voor een verhalenbundel voor het voortgezet onderwijs, maar de samenstellers vonden het niet passend, het was te heftig, maar dat vind ik zelf niet." School is altijd een inspiratiebron voor hem geweest. "Ik ben begonnen met schrijven voor de taalmethode Studio F, dat deed ik met Mindert Wijnstra. Ik had een verhaal gemaakt en Mindert zei toen dat het wel iets kon worden." Vorig jaar bracht hij een boek uit over zijn vader, de schrijver Anne Wadman (1919-1997).

Wadman vindt schrijven leuk om te doen. "Je kunt het zelf bedenken, het kan alle kanten uit." Zijn laatste boek, Jorrit en Philo begjinne in klup, is onlangs als omnibus verschenen met de eerder gepubliceerde boeken De Fûgelklup en De Hûneklup. Hij heeft nog een stille wens. "Ik wil een verhaal van mijn vader verfilmen, maar meer zeg ik er nog niet over."