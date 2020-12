Storm raast over: dansend dak tankstation, geknakte mast, omgewaaide bomen en wateroverlast

Bella zorgt de hele zondagochtend voor een harde wind: er zijn zware windstoten, van 80 tot 110 kilometer per uur. Vooral op de Wadden en rondom het IJsselmeer staat een stormachtige wind, met windstoten die oplopen tot windkracht 12. Boven land kunnen vlagen voorkomen van windkracht 8 of 9.

Wetterskip Fryslân neemt maatregelen, want de wind kan voor hogere waterstanden zorgen. Meerdere gemalen in de provincie staan aan om water af te voeren naar de Waddenzee.

Schademeldingen door de hele provincie

Op de A31 bij Dronryp is de brandweer al vier keer in actie geweest om bomen van de snelweg te halen. In Leeuwarden staat het water hoog in de grachten en stromen de kades onder. Bij de McDonald's in Joure is een mast van 15 meter bovenin geknakt. Delen van de mast zijn naar beneden gevallen.

In Kollumerzwaag zorgde de harde wind ervoor dat het dak van het tankstation aan de Foarwei begon te 'dansen'. De dakconstructie ging gevaarlijk op en neer. De politie heeft de omgeving afgezet met linten en de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer.