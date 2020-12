Storm Bella raast over Fryslân: bomen op de weg en kades overstromen

In Stiens waaide een deel van het dak van een appartementencomplex los, in Joure gebeurde hetzelfde bij een botenbedrijf. In Harlingen sloeg een reclamevlag door een raam, in Oudwoude is de kerstboom van het dorp gesneuveld. Verder zijn in onder andere Folsgare, Ternaard en Dokkum meldingen gedaan van stormschade.

Code geel geldt in Fryslân tot 15.00 uur.