Record: meer dan 52.000 stemmen uitgebracht op de Fryske top 100

Het stemmen begon dit jaar eerder dan normaal: burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden gaf al op 31 oktober het startsein. "Vanwege de corona hebben we de stemperiode wat langer gemaakt", vertelt muziekredacteur Herman Zeilstra van de Fryske top 100. "We hebben ook meer contact gezocht met artiesten, om meer verhalen achter de nummers op te zoeken. Ook op televisie hebben we er meer aan gedaan. Dat allemaal, met het feit dat iedereen opgesloten zat, heeft ervoor gezorgd dat het zo hard ging."

Omrop Fryslân gaf op tweede kerstdag in een speciaal programma aandacht aan de laatste stemdag. Dat programma bestond uit telefoontjes met luisteraars, Friese muziek en optredens van artiesten, zoals Weima & Van der Werf, Sipke de Boer en Grytz en Grize. Hoogtepunt was het reünieconcert van Die Twa. Het duo hield in 2015 op te bestaan.

Jukebox

Alle stemmers maken weer kans op de Fryske top 100-jukebox. De jukebox wordt op 31 december weggegeven in de uitzending. De Fryske top 100 word op oudjaarsdag uitgezonden van 6.00 tot 18.00 uur. Twee dagen eerder, op woensdag 30 december om 20.30 uur, is er een online quiz over Friese muziek.