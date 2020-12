Het coronaschooljaar van Alida, Jellie en Franc: paniekaanvallen en geen knuffel voor oma

Auke Zeldenrust is docent maatschappij en media op een gymnasium in Leeuwarden. Aan het begin van het schooljaar heeft hij de vijfdejaars leerlingen de opdracht gegeven om op te schrijven wat de coronacrisis met hun doet, want "het is een historische tijd. Jullie moeten dit vastleggen, niet alleen omdat dit nu een schoolopdracht is. ook omdat dit zo bijzonder is, dat jullie dit later terug willen lezen."

De leerlingen leveren net voor de kerstvakantie allemaal een epistel in met een beschrijving hoe ze hun voelen, wat ze denken en wat voor gevolgen het voor hen zelf en hun naasten. Zesentwintig heel persoonlijke verhalen van kinderen van zestien en zeventien jaar over eenzaamheid, quarantaine, paniekaanvallen, depressie en vermoeidheid.

Zeldenrut, naast docent ook verslaggever bij Omrop Fryslân, was verrast. "Het hakt er zo hard in. Dat hebben wij niet zo in de gaten. We zeggen wel telkens tegen elkaar dat het voor de jongeren heel erg is en dat we om hun moeten denken, maar nu staat het er zwart op wit, beschreven door de jongeren zelf."