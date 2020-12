Vrouw (70) komt om het leven bij brand in woning Munnekezijl

Een buurman had de brandweer gebeld, toen hij in de gaten kreeg dat er veel rook in de woning stond. Dat was rond acht uur. Toen de brandweer arriveerde, bleek er nog één persoon in het huis te zijn. Mensen van de brandweer hebben haar naar buiten gebracht, maar de hulp kwam te laat.

Het is op dit moment niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. De politie doet daar onderzoek naar.