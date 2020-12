GGD: Corona in meer dan 50 Friese zorgcentra, bewoners en medewerkers in quarantaine

In Leeuwarden is Havankhof, onderdeel van zorgcentrum Erasmus, tijdelijk dicht vanwege een nieuwe coronabesmetting. Bezoek was met de kerstdagen niet toegestaan.

De zorgcentra worstelen hiermee. Een instelling wekenlang afsluiten, zoals in het voorjaar gebeurde, is in strijd met de nieuwe coronawet. Zelfs als er corona is uitgebroken, heeft iedere bewoner in principe recht op bezoek van één familielid. Zorgcentra kiezen er daarom vaak voor om bewoners met corona te isolerem en bij voorkeur niet een hele instelling, maar bijvoorbeeld een afdeling af te sluiten.