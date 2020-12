Bijna 300 nieuwe coronagevallen in Fryslân: aantal besmettingen wordt steeds hoger

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uren 299 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat meldt het RIVM. Dat is het één-na-hoogste aantal dat er in Fryslân ooit gemelden is. Alleen op 20 december waren er meer besmettingen: toen waren het er 322.

Het dagelijkse aantal besmettingen in de afgelopen drie weken (als de grafiek niet goed te zien is, klik dan hier):