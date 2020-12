Antoinette de Jong en Ireen Wüst pakken WK-tickets op 1.500 meter

Antoinette de Jong uit Rottum en Ireen Wüst uit Heerenveen hebben zich op het kwalificatietoernooi in Thialf geplaatst voor het WK afstanden en de twee wereldbekerwedstrijden. De Jong zette de snelte tijd neer met 1.54,28, terwijl Wüst in 1.54,98 als tweede over de finish kwam. De laatste startplek voor het WK gaat naar Melissa Wijfje.