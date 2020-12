LIVE: Laatste stemdag Friese top 100

Optredens

Tussen 13:00 en 18:00 uur zijn er optredens van artiesten, zoals Weima & Van der Werf, Sipke de Boer en Grytz en Grize. Hoogtepunt is het reünieconcert van Die Twa.

In 2015 hield het duo op te bestaan. De mannen waren toe aan een nieuwe uitdaging. "Geen gemakkelijk besluit, maar gelukkig hebben we niet gezegd dat we helemaal nooit meer samen zouden optreden", vertelt Jacob Dijkstra. Krijn en Jacob Dijkstra hebben twaalf jaar samen gezongen.

"Vijf jaar na ons afscheid is een geschikt moment om dat weer eens te doen. Helemaal in dit nieuwe jaar is het mooi om onze fans, die ons altijd trouw zijn gebleven, blij te maken met dit nieuws."