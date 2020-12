Omrop TIP: Frisse Neus-compilatie in Buro de Vries: Wat een verhaal!

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het coronajaar. Toen Rutte bij de eerste lockdown meldde dat we zoveel mogelijk thuis moesten blijven en eigenlijk alleen nog naar buiten mochten voor een frisse neus, was dat eigenlijk het begin van een nieuwe rubriek. Spontane ontmoetingen van René Koster met diverse Friezen. Met de microfoon op een stok van anderhalve meter. De komende twee zondagen in Buro de Vries een compilatie van deze gesprekken.