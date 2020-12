Omrop TIP: Bergrede van het vlakke land, deel 1

Oeds Westerhof

Oeds Westerhof is cultureel ondernemer. Hij was actief in LF Culturele Hoofdstad 2018. In zijn bijdrage aan 'de bergrede' pleit hij voor een basisinkomen voor iedereen: "Laten we beginnen met het weerbaar maken van mensen. Laten we iedereen de zekerheid geven dat er morgen geld is om eten, huis, zorg en persoonlijke ontwikkeling te betalen. Door ruime zekerheid te bieden voor de meest basale zaken, beperken we risico's op onnodig leed en ruzie. Dat kan geregeld worden door een basisinkomen of dat kan door een nieuw belastingstelsel met, zo nodig, negatieve belasting. Sinds Rutger Bregman het basisinkomen 'Gratis Geld voor Iedereen' heeft genoemd, lijkt het me slimmer om het te zoeken in het belastingstelsel. Hetzelfde effect, minder weerstand."