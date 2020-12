Grote zorgen bij bruine vloot, onduidelijkheid over toegezegde miljoenensteun

Tijdelijk werk in binnenvaart

De bruine vloot kan in deze moeilijke tijden alleen maar investeren in noodzakelijke dingen. Velen gaan op zoek naar tijdelijk, ander werk, bijvoorbeeld in de binnenvaart of ze doen klussen aan boord. Dijkstra vreest dat een aantal bedrijven technisch gezien al failliet is.

Voorseizoen zonder inkomsten

Volgend jaar wordt heel lastig, zegt Dijkstra. Het is fijn dat er een vaccin komt, maar dat zal niet eerder op grote schaal worden toegepast als in de zomer en dan zit de bruine vloot wel met een gemist voorseizoen. Bovendien boeken de gasten nu niet. En hoe moet het dan als je met groepen wilt varen, vraagt Dijkstra zich af. "De wil is er wel , maar qua organisatie wordt het lastig."