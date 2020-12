Piet Paulusma waarschuwt voor storm dit weekend: "Uitschieters tot kracht twaalf"

Zaterdagmiddag is het eerst bewolkt, met zo nu en dan wat regen. "Maar dan komt het", zo zegt de weerman. Later op de dag haalt de wind aan, en Piet waarschuwt mensen daar dan ook voor. "Met name wanneer ze nog spullen in de tuin hebben staan, of bijvoorbeeld met kerstverlichting buitenshuis."

Zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag gaat de wind los. "In het waddengebied gaat het om een storm met kracht negen, waar windstoten bijzitten met een kracht tien tot twaalf uit het zuiden en zuidwesten. Boven land heb ik maximaal kracht tien staan. Pas later op zondag wordt het allemaal wat rustiger."