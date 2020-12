De Wielenpôlle uitgeroepen tot 'mooist verlichte kerststraat van Nederland'

De Leeuwarder wijk Wielenpôlle is de mooist verlichte kerststraat van Nederland, Althans, dat zeggen de kijkers van SBS6. Het programma Hart van Nederland hat de verkiezing uitgeschreven. "Onvoorstelbaar, geen woorden voor. Maar we hadden het ook wel verwacht, want er zijn hier denk ik wel 20.000 mensen door de wijk gereden", zo zegt buurtbewoner Angela Mebius tegen SBS6.