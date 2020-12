Hulp bieden aan vluchtelingen: "Het zijn volwaardige mensen, net als jij en ik"

Ykema is duidelijk over haar reden om vluchtelingen te helpen. "Ik heb geluk gehad in mijn leven, en op deze manier kan ik wat doen voor andere mensen. Het voelt voor mij als plicht om ze te helpen." Ze geeft niet alleen hulp, maar wil ook dat mensen zich bewust worden van het politieke spel eromheen. "In Nederland heeft de focus lang gelegen op hulp in de vorm van geld of dekens. Maar door politieke delas zitten sommige vluchtelingen jarenlang vast in kampen zoals Moria, op Lesbos. Als daar geen oplossing voor komt, blijf je bezig."