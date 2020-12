Hylke Speerstra bijna klaar met zijn Magnum Opus

Over de schrijver

Hylke Speerstra waard in 1936 geboren op een boerderij bij Tjerkwerd. Hij werd in 1958 verslaggever bij het Fries Landbouwblad en via de Friese Koerier, Schuttevaer en het Agrarisch Dagblad werd hij hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Nadat hij in 1996 met pensioen ging, legde hij zich volledig toe op het schrijven van boeken.

Boeken

Speerstra begon al vroeg naast zijn journalistieke carrière met het schrijven van boeken. In 1968 debuteerde hij met de bundel schippersverhalen 'Heil om seil'. De bundel werd later ook in het Nederlands vertaald. Voor de verhalen heeft een groot aantal schippers geïnterviewd. Hij liet voor het eerst de werkwijze zien waar hij bekend mee zou worden: die van een journalist die verhalen schrijft waar de door hem verzamelde feiten op literaire wijze in zijn verwerkt. Het is een stijl die bijvoorbeeld ook door Geert Mak wordt gehanteerd.

Na 'Heil om seil' verscheen 'Neaken en bleat foar de dokter' (1978), 'Kening op sokken' (1983) en 'Op redens oer' (1984). In 'Simmerlân' (1996) verwerkte Speerstra zijn eigen ervaringen van een wandeltocht door Fryslân die hij maakte. Door het succes van zijn boeken werd hij door de provincie Fryslân gevraagd om verhalen op te tekenen van het snel verdwijnende boerenleven. Het leverde de romans 'Yn de boer syn tiid' (1980) en 'De blikken brulloft' (1981) op.

Het Nederlandstalige 'De koude erfenis' (1998) was qua stijl een tussenvorm: Speerstra combineerde een verslag van zijn eigen deelname aan de Elfstedentocht van 1997 met allerlei anekdotes uit de geschiedenis van de Elfstedentocht. Het boek werd later vertaald in het Fries.

Bestsellers

De grote doorbraak kwam in 2000 toen 'It wrede paradys' verscheen. In dit boek tekent hij de levensverhalen op van Friezen die zijn geëmigreerd naar landen als Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Zijn volgende grote project was het beschrijven van het negentiende-eeuwse leven in It Heidenskip. Hij sprak met meer dan tweehonderd bewoners, oud-bewoners en bestudeerde familie-archieven en oude dagboeken. Wat hij niet wist, vulde hij aan met fictie. Het resultaat was 'De oerpolder'.

Zijn laatste boek met verhalen werd 'Op klompen troch de Dessa' (2014), waarin hij 18 verhalen optekende van Indië-veteranen.

In juni 2017 verscheen zijn roman 'De treastfûgel' als 'The comfort bird' in Canada en de Verenigde Staten. Speerstra, toen al 81, stapte zelf op het vliegtuig voor een wekenlange promotietour daar.

Magnum Opus

Dat het boek dat Speerstra nu bijna af heeft, zijn meesterwerk moet worden, is een hele opgave. De schrijver heeft immers al een van de bestverkopende Friese boeken ooit op zijn naam staan: 'It wrede paradys'. "Je moet ook niet denken dat dit mij zo uit de pen is gevloeid. Nee, het kost heel veel zweetdruppels en het gaat echt niet vanzelf", zegt hij over het schrijven zelf.

Over de inhoud zegt hij: "Het is vissen, maar ik heb er wel verhaallijnen in verwerkt die ik heb opgedaan van emigranten. Het is een combinatie van zelf bedacht en waargebeurd." Dat het over twee mannen op leeftijd gaat, is niet vreemd, want "ik ben zelf ook oud. Al voel ik dat zo niet hoor, ik heb nog altijd iets van het kind dat ik was in mij. En de hoofdpersonen in 'Testamint fan de siel' zijn die twee oudere mannen, maar eigenlijk gaat het boek over hun moeder."