VIDEO: Compilatie luchtkunstwerken 11 Andere Oorden

Een lichtpuntje in deze extra donkere tijden, dat was het doel van het kunstproject 11 Andere Oorden. In aanloop naar de kerstdagen waren er op elf strikt geheime locaties verspreid over Fryslân lichtkunstwerken te zien. Zo werd de luchtwachttoren in Oudemirdum in het licht gezet en was er een videoprojectie van het kerstverhaal te zien bij de terpopgravingen in Hegebeintum. De kunstwerken zijn gemaakt door het LUNA Collective, bekend van het lichtfestival in Leeuwarden. Publiek kon er niet live bij zijn, maar kon het via Omrop Fryslân iedere avond kijken. Hieronder een compilatie van alle elf plekken.