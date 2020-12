Eigenaar boerderij Wânswert mag wachten met afvoer drugsafval mestkelder

Volgens de gemeente Noardeast-Fryslân zitten er wel degelijk drugsresten en -afval in de mest. De gemeente wil voornamelijk voorkomen dat de mest over het land wordt uitgereden en dan via dieren of planten in de voedselketen terechtkomt.

De rechter wilde weten of de mest tot en met de behandeling van de bodemzaak volgend jaar zo lang in de kelders kan blijven. Dan wil de Raad van State uitzoeken of er nog daadwerkelijk drugsresten in de mest zitten en of de mest definitief naar een afvalverwerker moet of naar een mestvergister kan. Volgens de gemeente kan dat omdat de kelder zijn afgezet en verzegeld.

Tweede procedure

De eigenaar wil het perceel en de leegstaande veehouderij zo snel mogelijk verkopen. Maar dat kan pas als het drugsmestprobleem is opgelost.

In Den Haag loopt er nog een aparte procedure tussen de eigenaar en Wetterskip Fryslân omdat een deel van de vervuilde mest in een nabijgelegen sloot zou zijn gelekt. Daar moet de eigenaar ook nog aanvullende maatregelen tegen nemen.