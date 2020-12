Brandweer schiet vastgereden ambulance te hulp in Drachten

De zware ambulance met een patiënt erin was vast komen te zitten in de zachte ondergrond in een grasveldje aan De Tuinen. De wagen zat muurvast en was met geen mogelijkheid los te krijgen. Daarom werden collega's van de brandweer gealarmeerd.

Die probeerden met twee brandweerwagens, een sleepkabel en een lier de ambulance uit de modder te trekken. Dat was nog niet zo makkelijk. Na zo'n drie kwartier was de ambulance weer uit zijn benarde positie bevrijd. Daarop volgde applaus voor de brandweerlieden van toeschouwende omwoners.

De patiënt, die werd verpleegd toen de brandweer de wagen los probeerde te krijgen, is daarna overgebracht naar het ziekenhuis.