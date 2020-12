Grond weggespoeld bij sluis De Tsjonger, door storing in stuw

Door het water is de bedieningskast van de sluis niet meer te bereiken. Een deel van het water wordt omgeleid en een stuw moet handmatig bediend worden. Er is grond in De Tsjonger terechtgekomen, maar volgens Wetterskip Fryslân levert dit geen hinder op voor de afvoer van water of de kwaliteit van het oppervlaktewater. Wetterskip Fryslân is bezig met het herstellen van de schade, daarna kan de oorzaak van de storing aan de stuw worden onderzocht.