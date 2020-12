Celstraf voor mishandeling van asielzoekster azc St.-Annaparochie

De 21-jarige vrouw die een Nigeriaanse vrouw uit het azc in St.-Annaparochie aanviel met kokend water krijgt een celstraf van acht maanden en moet een schadevergoeding betalen. Het slachtoffer was in augustus op bezoek bij haar vriendin in het azc in Gilze toen er ruzie ontstond met een ander Nigeriaans stel omdat de vrouwen een lesbische relatie hebben. Omdat discriminatie niet kon worden bewezen, is dat echter niet meegenomen in de straf.