VIDEO: Kerstavond in Leeuwarder lichtjesdorp Wielenpôlle

"We zijn er misschien iets te vroeg mee begonnen, op 1 november", zegt Angela Mebius. Ze woont in de wijk, en naast haar werk regelt ze met anderen iedere dag van 17.00 tot 22.00 uur het verkeer. "Dat begint wel z'n tol te eisen", zei ze eerder. "Nu zijn we eind december en we staan nog op de straat."

Volgend jaar zijn de lichtjes weer te zien in de Leeuwarder wijk Wielepôlle.