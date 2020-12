Vrachtwagenchauffeur Bas zit vast in Engeland: Kerst op de vluchtstrook?

Verplicht de kerstdagen in de truck op de vluchtstrook: het zal je maar overkomen. Geen versierde kersboom met cadeaus eronder, waarschijnlijk ook geen rollade of kalkoen. Het is jammer, zegt Groeneveld. "Maar ik ben niet de enige, er zijn nog heel veel chauffeurs die hetzelfde mee moeten maken. Het liefst zou ik Kerstmis ook thuis willen vieren met mijn vrouw en mijn kindje, maar dat zit er helaas niet in. Dus dan maar in de auto. Vanavond weer even videobellen, dus het contact is verder wel prima."

"Vijf kilometer opgeschoten"

Door de reisbeperkingen die zijn opgelegd vanwege de besmettelijke variant van het coronavirus die in Engeland circuleert, zitten honderden Nederlandse vrachtwagenchauffeurs vast. "Ik ben een paar kilometer vooruitgekomen, maar we zijn nog steeds in afwachting. Ik sta nog steeds op de vluchtstrook in de lange rij tot aan de trein. Ik ben denk ik zo'n vijf kilometer opgeschoten nu, nu weer een paar uur wachten en mondjesmaat wordt het naar de trein toegelaten," zegt Groeneveld.