Wielenpôlle ruimt zondag kerstverlichting op: "Het begint z'n tol te eisen"

"We zijn er misschien iets te vroeg mee begonnen, op 1 november. Nu zijn we eind december en we staan nog op de straat. De lampen gaan er dus na Tweede Kerstdag sowieso uit, meer dan de helft zal er zondag wel af zijn," zegt Mebius.

5.000 auto's per weekend

Er komen nog steeds erg veel bezoekers in de Wielepôlle. "Mensen komen met bulten de wijk in. Ik denk dat er woensdag met de regen - nog wel ruim 500 auto's doorheen zijn gekomen. De gemeente Leeuwarden heeft het afgelopen weekend gemonitord, dan komen ze met een schatting. Maar wel ruim 5.000 auto's in twee avonden. We staan al jaren bekend als kerstdorp, maar nu met corona zijn die lampjes dubbel veel waard. En dus ook dubbel zoveel mensen."

Wel is er intussen steun van de gemeente Leeuwarden. "We staan al vanaf de eerste week van november het verkeer te regelen. Maar gemeente Leeuwarden komt ons nu tegemoet en regelt alle grote wegen met verkeersregelaars. En beveiligers lopen hier in de buurt om mensen te waarschuwen om wel 1,5 meter afstand te houden," zegt Mebius.

Lampjes

Mebius vertelt dat de wijk er veel werk van heeft gehad, ook om al die vele lampjes te vinden. "We hebben van elk jaar nog wel lampjes, maar doordat we een soort vrijwillige collecte hadden opgezet hebben we heel Fryslân opgekocht. Dus er is geen lampje te bekennen. En nu zijn de winkels dicht, dus we konden ook niet meer. De Action in Leeuwarden zei: jullie kunnen beter een bestelling doen. En toen deed ik een bestelling van 25 bakken van 1.000 lampjes, toen dachten ze ook: waar gaat dat naar toe."