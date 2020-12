Drukte in Joure bij de winkels met eten: in de rij voor rollade

Ook bij slagerij Veldman in Joure merken ze dat het druk is. "Bij ons in de winkel is het veel drukker dan andere jaren. We kunnen echt merken dat mensen gewoon thuis hun feest vieren. Bij het gourmetten is het veel meer, rollades en andere vleessoorten worden meer verkocht."

Ook de supermarkten hebben het een dag voor Kerstmis druk. Bij sommige supermarkten staan de rijen tot aan buiten toe.