Operaasje Fryske Flagge: Sandra Mous woont in die andere Zurich, in Zwitserland

De in Deinum opgegroeide Sandra Mous woont op dit moment in Zurich. Niet die in Súdwest-Fryslân, maar die in Zwitserland. Ze is daar voor doctoraal onderzoek waarvoor ze röntgenlasers gebruiken naartoe gegaan, omdat die in Zwitserland staan. "Ik heb biologie gestudeerd, en wij doen onderzoek naar de 3D-structuur van eiwitten. Iets meer specifiek: ik werk met eiwitten die door licht geactiveerd worden."

En niet zomaar eiwitten, maar eiwitten die in bacteriën zitten die in de Japanse oceaan zijn te vinden. Het was niet nodig om zelf helemaal naar Japan te gaan. "Je kunt ook gewoon het DNA gebruiken, in plaats van de bacterie uit de oceaan te vissen."

Fondue-skype

Ze kan dit jaar niet naar Nederland toe gaan om de kerstdagen met haar familie of vrienden te vieren, maar laat haar dat niet op de kop zitten. "Het is niet anders, en we hebben leuke vervanging op de planning. Zo gaan we met de familie fondue-skypen!" Helemaal alleen met haar bakje warme kaas is ze niet, haar vriend zal naast haar achter de tablet zitten.

'Ik vraag me af wat de buurvrouw denkt!'

Misschien is ze toch meer Fries dan Zwitsers, want skiën heeft Sandra nog niet gedaan. De Friese vlag is daarentegen wel belangrijk voor haar. "Voor mijn verjaardag had ik een Friese deurmat gekregen van mijn broer. Ik was daar zo blij mee, ik heb 'em gelijk bij de voordeur neergegooid. Mijn vriend maakte daar een foto van, en zei meteen 'die moeten we naar Omrop Fryslân sturen!'"

Dat haar vriend Zwitsers is, wil namelijk niet zeggen dat hij de Friese vlag niet herkent. "De Friese vlag, dat kent hij natuurlijk wel, dat weet hij van mij. Ik vraag me wel af wat de buurvrouw denkt!", zegt ze lachend.