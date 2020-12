GGD-directeur kijkt terug op 2020: "Van tevoren dacht ik: dit kan ik niet"

Had ze geweten wat voor jaar haar stond te wachten, dan had ze gedacht dat ze het werk als directeur van GGD Fryslân niet kon doen. "Maar je gaat gewoon aan het werk, en dan gaat het toch, Dat geldt denk ik voor iedereen. En samen doen we het dan toch maar even."

Het was wel een zwaar jaar. Niet alleen stond ze veel in de belangstelling, maar De Graaf maakte ook veel uren. "In die eerste golf werkte ik van 8.00 tot 23.00, en dan zeven dagen lang", vertelt ze. "Dat breekt je wel op, dat is een keer klaar."

Maar De Graaf vindt het wel mooi werk om het boegbeeld van de GGD te zijn. "Dat je mensen kunt vertellen: 'dit is er aan de hand in Fryslân'. En dat je ook kunt vertellen over het mooie werk dat onze mensen doen. Dat je met elkaar daar voor kunt staan."