Oud-Neushoorn-directeur Yvonne Bleize doet aangifte tegen Andries Veldman

Yvonne Bleize zegt dat het artikel hard is aangekomen. Ze doet aangifte tegen de journalist van Liwwadders.nl. Ze vindt het een taak van journalisten om te graven als ze misstanden tegenkomen, maar volgens haar slaat het verhaal van Veldman nergens op. "Hij komt met zeer grote beschuldigingen naar medewerkers van Neushoorn. Ze zouden zich bediend hebben van misdadige praktijken en hij zegt dat ik daar van geweten zou hebben en koppelt het aan MeToo. Daar word ik boos en verdrietig van, maar ook strijdvaardig".

Schade

Bleize zegt dat ze van geen misstanden weet en ze heeft nu aangifte gedaan van 'smaadschrift'. Dat betekent dat iemand op een 'onwelluidende' manier over je schrijft om je goede naam schade toe te brengen. Ze zegt dat dit is wat Veldman nu heeft gedaan. Bleize vertelt dat Veldman halverwege oktober begon met het vragen stellen, maar ze wist niet precies waar hij mee bezig was. Van wederhoor was volgens haar geen sprake. "Ik heb dat op een andere manier ervaren en is onderdeel van mijn aangifte bij de politie."

Volgens de oud-directeur heeft ze eerst juridisch onderzoek gedaan en contact gelegd met mensen zoals stagiairs en vrijwilligers die ook verbaasd waren. Ze heeft er bewust voor gekozen om de aangifte ook publiekelijk op Facebook te melden.

Onderzoek

Er is een onderzoek aangekondigd naar de eventuele misstanden en haar beleid. Bleize wil daar aan meewerken. Terugkerend op het verhaal van Veldman vindt Bleize dat hij als het echt zo erg was, met verkrachtingen, seksueel misbruik en het opdringen van drank en drugs dat hij zijn burgerplicht had moeten doen en het bij de politie had moeten melden. Dat heeft hij niet gedaan en daarom wil Bleize dat het openbaar ministerie onderzoek doet naar de handel en wandel van Veldman.