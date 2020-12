VIDEO: 11 Andere Oorden bij de Bosbergtoren in Appelscha

De Bosbergtoren in Appelscha wordt als laatste van het kunstproject 11 Andere Oorden in het licht gezet. Op geheime locaties waren in de afgelopen elf dagen in de aanloop naar de kerstdagen op diverse locaties in Fryslân lichtkunstwerken te zien. De kunstwerken zijn gemaakt door het 'LUNA Collective', bekend van het lichtfestival in Leeuwarden. Publiek kon er niet live bij zijn, maar op Omrop Fryslân is het wel iedere avond te zien.