Luister hier naar de Friese Flappie: "It wie krystmoarntiid, 1961..."

Kortgeleden werd bekend dat de Amerikaanse singer-songwriter Todd Rundgren een Engelstalige cover had gemaakt van de grote kersthit van Youp van 't Hek uit 1980. "Toen ik de Amerikaanse versie tegenkwam en hoorde dat van Van 't Hek daar geen problemen mee had, dacht ik: dan moet er wat gebeuren. Ik ben er even voor gaan zitten en toen had ik het zo gedaan," zegt Vermeulen.

Grappig is wel dat hij uit Dronryp komt, maar eigenlijk zelf niet eens Fries praat. Daarom heeft hij ook wat hulp gekregen van bij het schrijven. "Ik heb een goede vriend-collega bariton die Luitzen Bakker heet. Ik ben geen native speaker van het Fries, maar wel in een Friese omgeving opgegroeid. Dus ik heb een vertaling gemaakt, die ik weer aan hem heb voorgelegd om te corrigeren."

Van tevoren heeft hij wel even contact geprobeerd te maken met Youp van 't Hek. "Todd Rundgren heeft zijn Engelse versie zomaar op YouTube gegooid, maar ik wilde het wel netjes doen. Dus ik wilde wel dat men er vanaf wist, dus ik heb zijn management gewoon gebeld," vertelt Vermeulen. Het was geen probleem dat hij een Friese vertaling maakte.

Winterreise van Schubert

De aanleiding was dat hij een cd heeft gemaakt van de Winterreise, werk van de componist Franz Schubert. "Die Winterreise-cd, daar heb ik anderhalf jaar heel veel lief en leed in gestopt. En als ik daar met behulp van een kerstkonijn een podium voor krijg, dan kan ik daar alleen maar blij mee zijn." Helemaal in deze coronatijd, zegt de zanger. "Alle optredens zijn gecanceld, zoals voor zoveel mensen. Ik had die Winterreise graag ten gehore willen brengen, maar dat kan gewoon niet."

Vermeulen hoopt dat Fryslân zijn versie van Flappie kan waarderen en hij wenst iedereen: "Fijne kerstdagen, een gelukkige lockdown en een veel beter '21."