272 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur in Fryslân

In de gemeente Leeuwarden zijn de meeste besmettingen geconstateerd, daar gaat het om 51 besmettingen in de afgelopen 24 uur. Daarna volgt Súdwest-Fryslân met 32 besmettingen. Opvallens is dat op de derde plaats drie gemeenten staan: in Achtkarspelen, Smallingerland en Waadhoeke zijn ieder 27 besmettingen aangetroffen.

Er zijn twee personen in het ziekenhuis terechtgekomen en er zijn tevens twee mensen aan het virus overleden in de afgelopen 24 uur in Fryslân. De twee overleden personen komen beiden uit Súdwest-Fryslân.

Het dagelijkse aantal besmettingen de afgelopen drie weken (zie je de grafiek niet goed, klik dan hier):