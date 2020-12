De kerstwens van Buma: "Hoe donkerder het is, hoe meer dat kaarsje licht geeft"

"Er is hoop op de komst van het vaccin en het voorbij gaan van corona. Het einde komt eraan. En toch zeg ik: hou vol, hou moed. Ook de komende maanden zullen nog pittig zijn." Dat is hoe Sybrand Buma, de burgemeester van Leeuwarden, naar de komende maanden kijkt. In zijn kerstwens bepraat hij het jaar dat zo anders dan gedacht verliep en de tijd die nu komt, en heeft hij toch een positieve boodschap voor de kerstdagen: "Misschien is één iemand nu uitnodigen die anders eenzaam is, wel mooier dan tien mensen bij een normale kerst."