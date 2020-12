'Amateurs' Talsma en Anema op jacht naar WK-tickets, "maar de concurrenten jagen nu ook op ons"

De schaatsers van Team Frysk trainen normaal gesproken in de Elfstedenhal in Leeuwarden, maar dat is geen topsportlocatie. Zodoende mochten de schaatsers er, vanwege de coronamaatregelen, alleen in kleine groepjes trainen en op anderhalve meter afstand. "Wij mogen niet in treintjes rijden. Dat is toch wel, als je op dit niveau moet rijden, één van de dingen die je natuurlijk wel moet doen", zegt trainer Siep Hoekstra.

'Niet de beste oplossingen'

Na de coronatoespraak van premier Rutte werd de ijshal in Leeuwarden bovendien volledig afgesloten. Team Frysk moest daarom uitwijken naar Thialf en mocht alleen trainen op de uren van de schaatsers van de massastart. "Het zijn niet de beste oplossingen die je kunt bedenken, en het duurt gewoon heel lang voordat die oplossingen er überhaupt zijn", zegt Talsma.

Anema heeft echter minder last van de coronaperikelen. "Ik heb geleerd om dat wat naast me neer te leggen. Ik kan dat toch zelf niet regelen, ik kan er niets aan doen", zegt de 27-jarige schaatsster. Ook Talsma heeft het inmiddels losgelaten. "Over het algemeen, met een slechte voorbereiding schaats ik ook wel vrij goed. Dus wat dat betreft...", lacht de Nederlands kampioen op de 10 kilometer.