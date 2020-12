GGD: Meer dan de helft van de Friezen voelt zich eenzaam door corona

Mensen tot 25 jaar hebben wel vaker last van psychische klachten dan andere groepen. De meeste mensen hebben wel begrip voor de maatregels die gelden in deze periode. Zo begrijpt 88% van de deelnemers aan het onderzoek dat je met de kerstdagen maar drie gasten uit mag nodigen. Ruim vier op de vijf mensen is ook van plan om die maatregels op te volgen.

Driekwart van de mensen vieren de kerstdagen thuis, één op de vijf gaat naar de familie toe. Artsen van de GGD maken zich wel zorgen over de verspreiding van het virus in deze periode, omdat mensen elkaar opzoeken. Want zelfs met de beperkingen die het kabinet heeft opgelegd, kan het virus makkelijk worden verspreid.

Vaccinatievoorbereidingen gaan door

In deze weken gaan de voorbereidingen op het vaccineren in het Leeuwarder WTC Expo door. Het vaccineren van zorgmedewerkers start op 18 januari. Inmiddels zijn er 325 mensen die zich hebben gemeld om te helpen bij het vaccinatiewerk. Dat gaat om mensen die de vaccinaties uitvoeren, maar ook om gastheren- en dames, parkeerwachters en dokters.

Meer testen afgenomen

Het aantal testen dat wordt afgenomen de afgelopen week ligt hoger dan een week eerder. Sinds vrijdag worden elke dag gemiddeld 1.910 testen afgenomen, een week eerder waren dat nog 1.880 per dag. Sinds het begin van de uitbraak zijn nu 170.000 Friezen getest. Dat betekent dat ongeveer één op de vier Friezen is getest.