Kluunbrug in Boksumer Soal vernoemd naar oud ijsmeester

In de schaatsroute van de Baarderadeeltochten ontstand een knooppunt na de aanlig van de Heak in de N31. In de tunnelbak, waar de Boksumer Soal onder de N31 doorgaat, zou het water niet snel bevriezen tijdens vorst. Zonder een kluunoplossing kon de tocht niet meer doorgaan. Na overleg tussen de IJswegencentrale en de gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke is in 2019 de kluunbrug geplaatst.

Als afscheidscadeau krijgt de brug nu de naam van Hedzer van der Meer. De hoop was om afgelopen winter de brug al die naam te geven, maar dat was de warmste winter ooit. Nu kan er ook niet worden geschaatst, maar het bestuur wilde niet langer wachten. Van der Meer en zijn vrouw Julia zijn met een grote sloep vervoerd naar de brug, daar mocht Van der Meer zelf zijn naambordje onthullen.