Gebouw Bernlef beklad met 'Fuck alle Friezen': "Gewoon heel teleurstellend"

Het vandalisme komt twee dagen nadat de studentenvereniging meer dan 2.650 euro heeft opgehaald voor de Groninger Voedselbank, en het Fries volkslied op de Martinitoren werd gespeeld. Ook de tegenactie van TikTok Tammo was een succes, hij kreeg veel reacties op zijn oprop om 'Bûter, brea en griene tsiis' in het Gronings te zeggen. Ook hij haalde veel geld op, intussen staat de teller van zijn doneeractie voor Voedselbank Leeuwarden op meer dan 2.800 euro.

Over het algemeen waren de reacties helemaal niet negatief, vertelt Van der Veer. "Het was eigenlijk allemaal best heel positief, op een paar kleine grapjes tussendoor na. En toen we op weg waren naar de Martinitoren werden we ook uitscholden door één man, maar dat was alles in principe."