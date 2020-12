Raad van State kan melkveehouders niet helpen tegen ganzen

Maar de Raad behandelt het verzoek niet, vanwege technische redenen. NMV-voorzitter Harmen Wiegersma uit Rinsumageest was al gewaarschuwd voor de uitkomst. De rechter zei dat hij het probleem van de ganzen, die grasland aanvreten, wel begrijpt, maar dat de melkveehouders beter naar de civiele rechter kunnen stappen. De Raad van State kan als hoogste bestuursrechter geen zaak beginnen als er niet eerder een concreet bestuursbesluit is genomen.

Het is nog niet bekend of de NMV naar de civiele rechter stapt. Wiegersma zegt dat het ganzenprobleemv ooral in Fryslân heel groot is. Hij zegt dat de melkveehouders steeds verder in de problemen komen, omdat ze niet de mogelijkheid hebben om grote groepen beschermde ganzen van het land te verjagen.

150.000 ganzen per jaar

In totaal mogen er ieder jaar 150.000 ganzen worden afgeschoten. In de praktijk blijft het bij zo'n 50.000. Nog steeds veel te veel, als het aan de Vogelbescherming ligt. Die hebben ook bezwaar gemaakt tegen de regels van de provincie Fryslân. De provincie moet opnieuw naar die bezwaren kijken, besloot de rechtbank, maar in de tussentijd mag het afschieten wel doorgaan.