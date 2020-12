Antoinette de Jong: "De spanning zit er wel op"

Een beetje druk is er inmiddels wel vanaf. In november werd Antoinette de Jong Nederlands kampioen allround en daardoor is ze in ieder geval al verzekerd van een plekje op het Europees kampioenschap allround. "Dat scheelt natuurlijk wel. Dan weet je in ieder geval dat je één van de belangrijkste toernooien mag rijden. Maar ik wil meer."

Zo kan ze zich ook plaatsen voor twee wereldbekers en voor het Wereldkampioenschap afstanden in februari. "Het doel is om me voor de 1500 en 3000 meter te plaatsen." Of beter gezegd: "Dan ben ik tevreden."

"Dat wil ik niet weer"

Afgelopen seizoen sloot De Jong het seizoen mooi af met een bronzen medaille op het WK allround in Hamar. Maar daarvoor ging het even mis. Op het NK afstanden plaatste ze zich net niet voor het EK en WK afstanden. Op de 3000 meter kwam ze zelfs maar drie honderdsten tekort. "Dat zit nog wel achter in mijn hoofd. Dat neem je toch mee. Dat wil ik echt niet weer."

De Jong mocht toen wel meedoen aan de ploegenachtervolging. "Een Jan Coopmans (bondscoach, red.) kan dan wel zeggen dat het ook mooi is dat ik dat kan rijden, maar tijdens zo'n WK-afstandentoernooi loop je dan toch met een chagrijnig gezicht rond. Daar is niets aan."

Vier van de vijf afstanden

Maar het vertrouwen in een goede afloop is deze keer groot. "De vorm lijkt goed, het vertrouwen zit wel goed. Ja, ik heb er wel zin in." De Jong zal de 500 meter niet rijden. "Nee, daar heb ik me net voor afgemeld. Maar dat ik die niet rijd, zegt verder niets hoor." Ze doet wel mee aan de 1000, de 1500, de 3000 en de 5000 meter. Al kijkt ze vooral naar de twee middelste afstanden. "Op de 1500 en de 3000 meter moet het gebeuren. Als ik mij niet plaats voor die afstanden, dan ben ik echt niet tevreden."