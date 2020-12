Lichtpuntje in onderzoek naar zeldzame 'Friese' ziekte: "Voorzichtig blij"

Dat er nu iets is gevonden, is ook een grote opluchting. "Want het is een heel groot zwart gat waar je instapt. Wordt er iets gevonden? Dat was heel spannend. Dus we zijn heel blij, maar nog wel voorzichtig blij."

Verschrikkelijke sloper

De Noordzeeziekte is een ziekte die is aangeboren. "Het is genetisch bepaald. Eerst heb je er nog niet zoveel last van." Dat was bij Renskes dochter Luna ook het geval. "Ik dacht: ja, ze loopt een beetje ongemakkelijk en ze valt veel. Maar ik had nooit gedacht dat deze verschrikkelijke sloper haar lot zou zijn. Als patiënten ouder worden - onlangs is er iemand van 43 jaar overleden - worden de epileptische aanvallen steeds heftiger. Je bent zó verzwakt."

Met een medicijn moeten die epileptische aanvallen worden verminderd. De hoop is dat er ook iets wordt gevonden tegen de spierschokken waar de patiënten last van hebben. "Als Luna tegen mij aan zit, dan voel ik haar hele lichaam schokken. Constant. Dat gaat de hele dag door. In haar hersenen zitten ook constant schokken die de boel verstoren. Dus als we iets kunnen vinden wat die spierschokken vermindert, zou dat het leven van de patiënten zoveel fijner maken."

Ultieme hoop

De ultieme hoop is dat er iets wordt gevonden waarmee het eiwit in het lichaam beter wordt. "Dat het 'foutje' wordt hersteld", omschrijft Wassenaar het. "Maar dat is nog een stap verder. Het UMCG zegt ook: het mooiste zou zijn als we iets kunnen vinden dat het hele spectrum aanpakt."

Onderzoek daarnaar gaat in februari verder, met dank aan donateurs. "En daarna moeten alle resultaten weer een jaar lang worden onderzocht. Bij de financiering daarvan krijgen we hulp van het Zeldzame Ziekte Fonds."

Dat je zoveel geduld moet hebben is vervelend, maar er is nu een lichtpuntje. "Het is net zoals met het coronavirus: er gaat zoveel geld en mankracht naar het vinden van iets wat helpt. Onderzoek en geld blijft nodig."