Stille Boot Heeg verhuist tijdelijk naar Sneek; oorzaak brand nog niet bekend

Van Wijk wil proberen om de afspraken met klanten over de levering van elektrische motoren en de bijbehorende accu's, zoveel mogelijk na te komen. Hij zal de activiteiten daarom voorlopig voortzetten vanuit een bedrijfspand in Sneek. "De continuïteit van het bedrijf is nu het belangrijkste, ook voor onze werknemers. Iedereen wil door, en dan moet je dat proberen, hoe lastig dat misschien ook is."

Geen slecht jaar

Stille motoren voor boten zijn een groeimerk, zegt Van Wijk. "2020 was voor ons, ondanks de corona, helemaal geen slecht jaar. Je merkt dat steeds meer botenbouwers bezig zijn met duurzaamheid."

De verhuizing naar Sneek is, als het aan Van Wijk ligt, tijdelijk. "Heeg is onze plek. Het is ook geweldig hoe de mensen vorige week met ons meeleefden na de brand. We gaan in principe nieuwbouwen op onze oude locatie aan het water."