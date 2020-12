Kansloos Heerenveen verliest van Feyenoord na hattrick van Bryan Linssen

De Friezen eindigen de eerste seizoenshelft als nummer acht van de eredivisie. Dat is prima in een jaar waarin ze van start gingen met een dramatische voorbereiding. Alle oefenwedstrijden gingen verloren.

De laatste weken speelt Heerenveen zeer moeizaam. Zondag verloren de Friezen in eigen huis van Heracles Almelo, na een rode kaart voor Pawel Bochniewicz.

Tegen Feyenoord was Heerenveen nu ook niet goed genoeg. De Rotterdammers waren veel beter. De eerste helft bleef het nog 0-0, maar in de tweede helft scoorde Bryan Linssen drie keer voor de Rotterdammers: in de minuten 49, 59 en 90.

Heerenveen zat op geen enkel moment in wedstrijd. Het verlies was volledig terecht. Dat zegt verslaggever Arjen de Boer vanuit de Kuip.