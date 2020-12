Coronamaatregelen en kerstpakketten zorgen voor topdrukte bij fietskoeriers

Kerstpakketten worden dit jaar niet uitgedeeld op de kerstfeestjes van bedrijven, maar ze worden thuisbezorgd. Ook heeft Post.frl het druk met internetbestellingen bij winkels. Het bedrijf is alleen actief op de zakelijke markt.

In de stad Leeuwarden worden de bestellingen zoveel mogelijk rondgebracht door fietskoeriers. Vooral in de binnenstad zijn de fietskoeriers veel vlugger en efficiënter dan de bestelbusjes. "De bakfiets is het beste medicijn voor de dieselbusjes", zegt fietskoerier Date Burgerjon trots. Hij fietst iedere week enkele honderden kilometers voor de baas, ook in deze natte en donkere dagen voor kerst. "Het is nu veel drukker dan vorig jaar. Het gaat goed. Ik hoop echt dat nog meer bedrijven gaan kiezen voor de fietskoerier."

Klaas Halma geeft ook aan dat hij bijzonder trots is op zijn fietskoeriers. "Met dit weer heb ik veel respect voor de jongens. Wij willen dit vervoersmiddel niet meer kwijt. Het is duurzaam en snel, zeker in de stad. Voor de kleinere pakjes is het een ideaal transportmiddel."

Voor het postbedrijf was 2020 een turbulent jaar. Post.FRL verloor aan het begin van dit jaar een paar grote klanten en moest daardoor zelfs inkrimpen. Maar het laatste kwartaal gaat het weer crescendo, en dat komt ook door de coronamaatregelen. "Door de coronaregels is er gewoon veel meer pakjesvervoer dan normaal. Daardoor kregen we er verschillende nieuwe klanten bij. Elke nieuwe klant is een kans, als de mensen tevreden zijn heb je kans dat ze blijven."

Date Burgerjon geeft aan dat hij het werk heel graag doet en dat hij ook onderweg veel positieve reacties krijgt van mensen die hij tegenkomt. Voor de komende weken heeft hij eigenlijk maar één wens. Een klein wintertje met kou en zonneschijn zou hem wel bevallen. "Dat vind ik mooi fietsweer. Kou, daar kun je je op kleden. Regenwater is veel vervelender."