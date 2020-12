Rechter: Verzekeraar mag verband en luiers van eigen apotheker duurder maken

Momenteel kunnen mensen met een naturapolis nog naar de eigen apotheek om zulke hulpmiddelen te halen. Wie dat straks nog doet, moet een hogere zorgpremie betalen.

Apothekers waren verbolgen over dit besluit, omdat het tot 24 uur kan duren voordat de spullen bij de mensen thuis zijn wanneer ze het moeten bestellen. Bij de rechter wezen ze ook op de vertrouwensband die patiënten hebben met de eigen apotheker. Die zou nu verloren gaan.

Door de uitspraak van de rechter kunnen mensen die bij De Friesland verzekerd zijn, de middelen alleen nog kopen bij landelijke medische speciaalzaken. Volgens de rechtbank kan die bestelling niet alleen online of via een app gemaakt worden, maar ook telefonisch.

Nynke van der Meulen van De Friesland zei eerder dat het gaat om 50.000 klanten die hulpmiddelen gebruiken. "Dat is minder dan 10 procent van al onze klanten. De helft van deze groep krijgt de spullen al via de medische speciaalzaken, en steeds meer mensen doen dat."

De wijziging in de polis geldt niet alleen voor De Friesland, maar voor het hele bedrijf Zilveren Kruis, waar De Friesland onderdeel van uitmaakt. Onder andere Interpolis hoort ook bij Zilveren Kruis. In totaal zou de nieuwe werkwijze een besparing opleveren van meer dan 26 miljoen euro per jaar.